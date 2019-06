Premier jour sans fumée dans les gares suisses

Fumer en attendant son train, c’est fini. L’interdiction est étendue dès aujourd’hui à l’ensemble du périmètre des gares suisses, quais compris. Une décision prise par l’Union des transports publics, et qui représente une avancée de plus dans la prévention du tabagisme. Elle réjouit Carine Lehmann, responsable du CIPRET Jura et Neuchâtel, le centre d’information pour la prévention du tabagisme :