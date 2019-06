Bilan radieux pour les Journées photographiques de Bienne

Les Journées photographiques de Bienne finissent en beauté. La manifestation s’est déroulée sur un peu plus de 3 semaines dans différents lieux de la cité seelandaise, et s'est achevée dimanche. Elle a attiré près de 6'500 visiteurs soit 25% de plus que lors de la précédente édition. Après maintenant 23 ans, les organisateurs restent fidèles à l’idée de départ, à savoir faire découvrir de jeunes photographes suisses. Mais ils y apportent toujours un dynamisme, notamment au travers de collaborations. Une formule qui a bien fonctionné cette année, si l’on en croit la directrice des Journées photographiques de Bienne, Sarah Girard :