La Grenouille entre en scène

Le Théâtre de la Grenouille devient un centre régional bilingue de théâtre jeune public. Ce changement a été rendu possible grâce à l’augmentation de la subvention culturelle négociée dans le nouveau contrat de prestations (+ 300'000 francs environ) pour la période 2020-2023. Les principaux changements ont été présentés mardi à la presse.





Nouvelle identité

Le renforcement de cette position passe par une fusion avec « à propos – Spectacles jeunes public ». Leurs forces seront ainsi combinées sous une nouvelle structure intitulée « La Grenouille – Centre théâtre jeune public ». Ses activités tourneront autour de trois axes : la production de spectacles bilingues ou plurilingues, la programmation de spectacles d’accueil et la médiation culturelle. Le lieu de représentation reste le Rennweg 26.



Direction artistique

Un changement s’effectue aussi dans la direction artistique. Elle sera assumée seule par Charlotte Huldi, lors de la prochaine saison qui se veut de transition. La tâche était jusqu’ici partagée depuis 34 ans avec Arthur Baratta. Il n’assumera plus cette fonction, en raison de son âge. Le cofondateur du Théâtre de la Grenouille reste toutefois sur scène et se concentrera sur son métier de comédien. A l’avenir, l’équipe sera renforcée avec l’arrivée de nouveaux membres. Le nouveau centre sera mis en service en 2020, une fois la nouvelle subvention versée. Le nouveau nom sera lui déjà adopté dès la prochaine saison qui commence au mois de septembre. /anl