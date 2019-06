Le National soutient la ligne directe entre Bâle et Genève

Le rétablissement de la ligne directe entre Bâle et Genève est quasiment entériné. Le Conseil national a validé mardi matin, à l’unanimité, le programme Prodes 2035. Ce dernier prévoit notamment le retour de trains directs sur la ligne Bale-Genève qui passe par Delémont, Moutier et Bienne. Le Conseil des Etats avait soutenu ce projet d’infrastructures ferroviaires le 7 mars dernier. Si deux divergences doivent encore repasser devant la Chambre des cantons, il est désormais possible de dire que le rétablissement de cette ligne directe est entériné selon le président de Ouestrail, également conseiller aux Etats jurassien, Claude Hêche. Le vote final aura lieu le 21 juin.