Un roman policier prend vie dans les Gorges de Douanne

Résoudre un crime tout en parcourant les Gorges de Douanne. Tourisme Bienne Seeland et Jura bernois Tourisme se sont associés pour mettre sur pied une nouvelle offre : une rando enquête basée sur le roman « Le Juge et son bourreau » de Friedrich Dürrenmatt, auteur né dans le canton de Berne et mort à Neuchâtel. Cette nouvelle activité, qui a été présentée mardi aux médias, est proposée en collaboration avec le Parc Chasseral et le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel.





Dans la peau d’un enquêteur

À leur arrivée, les participants découvrent le scénario. Un inspecteur de police a été assassiné dans les Gorges de Douanne et ils sont invités à prendre part à l’enquête. Tout au long du parcours, et accompagnés d’un guide, ils doivent récolter des indices pour tenter de démasquer le meurtrier. Au cours de l’activité, un comédien interprétant des personnages du roman fera par ailleurs des apparitions. Une manière ludique de découvrir la région et le roman de Friedrich Dürrenmatt.