L’inattendu voisin du X-Project

Centre de jeunesse et hôtel peuvent-ils faire bon ménage ? Telle est la question que se posent des élus biennois. Peter Heiniger (POP) et Max Wiher (Vert'libéraux) ont déposé des interventions en ce sens au Conseil de ville de Bienne le mois dernier. En cause : le déménagement prévu du X-Project dans l’ancien bâtiment d’Énergie Service Bienne au chemin de la Course 62.

Cette solution avait été trouvée par la Ville l’an dernier. Les autorités ont vendu le bâtiment à l’investisseur Abiteq de Nidau. Celui-ci s’était alors engagé à accueillir le X -Project, rénover le bâtiment et y construire une salle de grimpe. À cela pourrait désormais s’y ajouter un hôtel. L’un des membres de l’équipe de gestion du X- Project, Léon Berger: