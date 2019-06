St-Imier se dessine un avenir ambitieux

St-Imier trace sa voie. Le Conseil municipal in corpore a présenté mercredi son programme de législature 2019-2022. L’exécutif a passé en revue plus de 170 projets et mesures, il en a finalement retenu 76 qu’il souhaite réaliser au cours des prochaines années. Ces projets exigeront « la mise en commun de toutes les forces pour favoriser une approche transversale » selon les autorités. Les réflexions ont donné naissance à un programme ambitieux, qui fera office de base pour les actions à mener.





Quatre axes d’action

L’exécutif s’est fixé quatre axes de développement prioritaires. Le premier est le projet de fusion qui doit déboucher sur la nouvelle commune d’Erguël. Pour le Conseil municipal, cette nouvelle entité permettrait à la région de gagner en influence stratégique pour mieux défendre ses intérêts. Les trois autres axes concernent le développement de trois secteurs : la Clef-Vaurenin, l’Ecoquartier de la Fin-des-Fourches et le Plateau-de-la-Gare. Les précisions du maire de St-Imier, Patrick Tanner :