Une identité visuelle rafraichie pour Bienne

Bienne veut s’offrir une nouvelle identité visuelle. Le Conseil municipal a débloqué un crédit de 108'000 francs destiné à réaliser un nouveau manuel de Corporate Design et de Corportage Identity. Ce document, qui devrait être disponible cet automne, doit définir les grandes lignes de la nouvelle identité et étudier ses champs d’application. Les deux logos actuels de la ville de Bienne ont été créés il y a 15 ans. Cette double identité porte parfois à confusion et présente des contraintes graphiques précise l’exécutif de Bienne dans un communiqué. /comm-nme