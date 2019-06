Journées d’étude à Sornetan autour de la musique

La musique comme fil rouge pour les journées d’étude et de rencontre. Organisées par l’Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts (IJSLA), l’événement se déroulera du 15 au 16 juin autour du centre de Sornetan. Pour cette édition, de multiples performances musicales sont au programme entre piano, orgue, accordéon, harpe, flûte ou encore trombone. Jean-René Moeschler, président de l’Institut, a tenu à relever que comme le nom l’indique, les journées doivent favoriser les rencontres et les échanges :