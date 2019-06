Pérennité pour le dépistage mobile de l'ostéoporose

Les patients souffrant de fragilité osseuse pourront toujours être dépistés près de chez eux dans la région. L’Hôpital du Jura bernois, via son institut de radiologie, vient de reprendre les activités du camion de l’entreprise Judexa. Le véhicule abrite un matériel de pointe pour faire des radiographies et pour détecter l’ostéoporose. Il sillonne depuis plus de trente ans les routes de l’Arc jurassien, de Bienne à Porrentruy en passant par Laufon et Saignelégier. Pour le directeur de l’HJB, Dominique Sartori, la reprise de ce service correspond à un choix stratégique pour son institution :