J-7 avant la vague violette

Dans une semaine, une vague violette va déferler sur la Suisse et sur le Jura. La grève des femmes du 14 juin est dans ses derniers préparatifs. Des rassemblements sont prévus dès le matin à Delémont, Saignelégier, Porrentruy, Bassecourt ou encore Moutier. Toutes et tous sont ensuite appelés à se retrouver pour la « marche des femmes » à 16h45 dans la capitale jurassienne. Et l’envie de manifester n’a été que renforcée par l’actualité de ces dernières semaines. « On est en colère d’apprendre que le Conseil fédéral refuse d’instaurer un congé paternité, de lire qu’une femme sur sept perd son emploi à cause de la maternité, de voir se multiplier des prises de position en faveur de la hausse de l’âge de la retraite des femmes, d’apprendre qu’en Suisse une femme sur cinq a subi un acte sexuel non consenti, de constater que les solutions proposées pour une parité femmes hommes au sein du Grand Conseil neuchâtelois aient été balayées », énumère Leïla Hanini, secrétaire de l’association interjurassienne grève des femmes.