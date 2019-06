L’orgue de la Collégiale de Moutier est prêt à retentir à nouveau

Il aura fallu plus de deux ans, et quelques douloureuses péripéties pour rénover l'orgue de la Collégiale de Moutier. Les travaux sont presque terminés. Au total, 3800 tuyaux ont été nettoyés, accordé et harmonisés. Conçu il y a une soixantaine d’années, l’orgue fera entendre ses nouvelles sonorités au public le dimanche 23 juin à l'occasion d’un culte centrée sur le rôle de la musique dans les célébrations. La messe débutera à 10h. /comm-ami