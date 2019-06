Menuiserie détruite à Sornetan

Le cœur de Sornetan est en cendres. La menuiserie Juillerat & Christen située en plein centre du village a été ravagée par les flammes tôt vendredi matin. L’alarme a été donnée vers 5 heures du matin. Personne n’a été blessé mais les locaux de l’entreprise, les appartements annexes, des garages et plusieurs véhicules ont été entièrement détruits.

L’intervention a nécessité la mobilisation des pompiers de la Birse, Val d’Or, du CRISM, de Tramelan et de Bienne. Au total, une quarantaine d’hommes ont lutté pour venir à bout de cet imposant brasier. Selon Cédric Liechti commandant des pompiers de Val d’Or et chef d’intervention, les opérations ont été particulièrement complexes en raison de l’intensité des flammes et de l’eau qui venait à manquer pour les éteindre. Heureusement, des agriculteurs ont prêté main-forte aux soldats du feu en venant les ravitailler avec des tonneaux à pression. En fin de matinée, l’incendie était maîtrisé et une veille a été mise en place pour minimum 24 heures afin de surveiller les foyers encore fumants.