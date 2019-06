Perrefitte s’investit dans des actions communautaires

Perrefitte tient à unir sa population. Dans un communiqué publié vendredi, la commune fait part de son souhait de mettre en place plusieurs actions communautaires. Parmi elles, on retrouve l’aide aux seniors, les autorités communales ont pour objectif d’engager un jeune retraité ou une personne disponible ayant le permis de conduire afin de passer une fois par semaine chez les personnes à mobilité réduite pour amener leur sac de déchets aux containers semi-enterrés qui seront en service dans la commune ce vendredi. L’exécutif communal aimerait aussi favoriser les échanges entre citoyens. Pour ce faire, il souhaite mettre sur pied deux actions : premièrement une « boîte à don » dans laquelle les gens peuvent déposer des objets et en récupérer d’autres, deuxièmement une idée de « jardin » où tout le monde pourrait se servir est également à l’étude. En plus de cela, le conseil municipal investira dans divers végétaux et dans des décorations pour embellir le village. Il ajoute que les alentours de l’école primaire et du bâtiment communal seront totalement repensés.

Afin de favoriser le partage au sein de sa population, Perrefitte invite ses habitants à la soirée du 1er août ainsi qu’à une journée de cinéma le 5 novembre, un événement qui permettra de réunir plusieurs générations. /comm-rst