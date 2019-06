Le Rauraque imagine le nouveau visage de la Birse

Profiter d’un espace de détente et de nature au bord de la Birse et en pleine ville de Moutier. C’est la vision du Rauraque. Le parti a récemment déposé une motion au Conseil de ville prévôtois. Il demande au Conseil municipal d’étudier la faisabilité technique et financière d’un accès piétonnier à la Birse.Le Rauraque décrit la Birse à Moutier comme un vulgaire canal isolé entre deux murs imposants. Pour le parti, le cours d’eau dispose du potentiel pour devenir un site attractif pour la population. L’idée ne serait pas d’aménager un lieu de baignage, mais de détente et de nature au centre-ville de Moutier, pour donner un rôle social à la Birse. Deux secteurs ont retenu l’attention du Rauraque : la zone de gazon située derrière la Societ’halle et la bibliothèque municipale, et la zone située entre les pavillons de la Birses, la BCJ et le parc de l’Arc jurassien.



Le Rauraque reconnait qu’aménager ces secteurs aurait des coûts conséquents. Il ajoute toutefois que si le projet intègre des mesures de protection contre les crues et des mesures de renaturation, il peut obtenir d’importantes subventions cantonales et fédérales. Des travaux permettraient par ailleurs d’améliorer l’état écomorphologique de la Birse, décrit comme très atteint à non naturel sur le geoportail du canton de Berne. /mdu