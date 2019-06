Une collision frontale fait trois blessés à Reconvilier

Trois personnes ont été blessées dans un accident samedi soir à l'entrée de Reconvilier. La police cantonale bernoise a reçu l’alerte peu après 22h15. Selon les connaissances actuelles, une voiture qui circulait sur la route de Tavannes, en direction du centre du village, a dévié sur la voie opposée dans un virage. Elle est alors entrée en collision frontale avec un véhicule qui arrivait en sens inverse.







Deux adultes et un enfant blessés



Blessé, le conducteur de la voiture a été sorti par des membres des corps des sapeurs-pompiers de la Birse et de Tramelan, il a ensuite été transporté à l’hôpital en ambulance. Un enfant qui se trouvait à bord a aussi été blessé. Le garçon a dû être héliporté par la Rega. Une passagère de la deuxième voiture impliquée dans l’accident a également été blessée et a été emmenée à l’hôpital en ambulance. Trois équipes d’ambulanciers ont été engagées. La police n’a pas donné plus de précision sur l’état de santé des victimes.



La route de Tavannes a été fermée durant près de quatre heures et une déviation a été mise en place. Les sapeurs-pompiers ont été soutenus par le Service des ponts et chaussées pour les travaux de nettoyage. Des liquides déversés ont notamment dû être absorbés.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer le déroulement et les circonstances de l’accident. /comm-mdu