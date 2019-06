Des installations d’athlétisme de pointe à Bienne

Un nouveau centre d’athlétisme devrait voir le jour à Bienne. La ville entend remplacer le terrain de sport vieillissant du chemin du Long-Champ 1 par une installation moderne. Elle se destinera aussi bien aux sportifs amateurs que d’élite et proposera notamment un terrain de football et une piste de 400 mètres à six couloirs. Les disciplines de saut et de lancer ne seront pas oubliées. Afin de réaliser ce projet, le Conseil municipal demande au Conseil de ville de libérer un crédit de 3,8 millions de francs. Il se prononcera lors de sa séance fin juin. À noter que cette installation remplacera aussi celle de la Champagne, dont la surface sera utilisée pour agrandir l’école du même nom. /comm+ast