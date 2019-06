Perturbations sur les lignes CFF dans la région

Les voyageurs en train ont dû prendre leur mal en patience dans la région mardi après-midi. Un problème d’alimentation électrique au niveau du dépôt à Bienne s'est produit. Les trains RE Bienne - La Chaux-de-Fonds ont été supprimés entre Bienne et Sonceboz-Sombeval. Quant aux trains R Bienne - Sonceboz-Sombeval, ils ne circulaient pas entre Bienne et Reuchenette - Péry. La ligne de l'IC a également été supprimée entre Bienne et Moutier.

Des bus de remplacements ont été mis en place. La perturbation a duré jusqu’à 18h15 selon les CFF. /comm-jrg