Berne augmente ses subsides d'assurance-maladie

Le Grand Conseil accepte de débloquer plus d’argent pour les subsides d’assurance-maladie. Les députés ont suivi mercredi la proposition du gouvernement et ont très largement approuvé trois motions qui demandaient d’augmenter les montants destinés aux réductions de primes. L’approbation de ces textes portées par les socialistes et les verts permettront de faire augmenter la manne cantonale pour près de 50’000 bénéficiaires. Le PS se félicite de la décision du parlement cantonal et indique, dans un communiqué, vouloir continuer à se battre pour qu’aucun ménage n’ait à débourser plus de 10 % de son revenu disponible pour ses primes d’assurance-maladie. /nme