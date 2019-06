Pierre Alain Schnegg pour célébrer les 40 ans du Jura

Pierre Alain Schnegg représentera le canton de Berne le 23 juin lors de la cérémonie officielle des 40 ans du canton du Jura. L’élu UDC, figure de la lutte antiséparatiste, a confirmé au « Quotidien Jurassien » sa venue à Saignelégier. Pierre Alain Schnegg sera accompagné d’un autre conseiller d’Etat bernois, le radical Philippe Müller. Le choix de l’élu de Champoz fait grincer des dents dans le Jura et notamment dans les milieux autonomistes. Pierre Alain Schnegg considère sa venue à Saignelégier comme logique puisqu’il est francophone et président de la délégation du Conseil-exécutif aux affaires jurassiennes. Il affirme, dans le « QJ » ne pas craindre de débordements et se dit certain que « les Jurassiens sont des gens civilisés ».

Le Mouvement autonomiste jurassien considère le choix de l’élu de Champoz pour représenter le gouvernement bernois comme une « provocation ». Le président du MAJ, Laurent Coste, indique toutefois qu’il n’est pas question de mener « une bronca » contre Pierre Alain Schnegg et de gâcher la fête. Le groupe Bélier ne souhaite pas non plus perturber les festivités. L’animateur principal du mouvement estime que l’élu UDC a « envie de créer une polémique et d’assister à des débordements ». « Nous n’allons pas lui donner ce plaisir », indique Jonathan Gosteli.

A noter encore que le Conseil fédéral sera représenté par Alain Berset lors de la cérémonie officielle des 40 ans du canton du Jura. /fco