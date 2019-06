Redorer l’image du décolletage

L’industrie du décolletage et du taillage souffre d’un déficit d’image. Le secteur représente plus de 1'000 emplois dans l’Arc jurassien. Une industrie active dans la fabrication de composants pour l’horlogerie ou le domaine médical notamment.

L’Association des fabricants de décolletages et de taillages organise des journées de la presse mercredi et jeudi à Delémont. Des journées qui visent à redorer une image obsolète et dépassée. La sciure sur le sol des ateliers ou l'odeur d'huile ne sont plus du tout d'actualité, selon Francis Koller, représentant de l’Association des fabricants de décolletages et de taillages.