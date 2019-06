La Neuveville : des mesures, deux ans après le drame

La commune ouvre son porte-monnaie

Outre ces deux points, cinq crédits ont également été soumis au Conseil général pour un montant dépassant les 840’000 francs.

Tous ont d’ailleurs passé la rampe. La bibliothèque, le Musée d’Art et d’Histoire et le Café de la Tour de Rive toucheront ainsi respectivement 162'750, 31'000 et 24'887 francs sur une période de quatre ans. Quant aux crédits les plus élevés, ils doivent permettre d’une part de doter l’école primaire de tableaux interactifs et d’une salle informatique, et d’une autre de moderniser l’infrastructure multimédia de la commune. Ce dernier point, note le Conseil municipal dans sa demande, doit notamment permettre à La Neuveville de faire face aux défis futurs liés aux transports des donnés, sans « devoir recourir massivement à l’utilisation de la 5G ». /amo