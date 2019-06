Le festival plusQ’île, entre chapiteaux et lac

Les chapiteaux ont pris place aux bords du lac de Bienne, aux près Neptune. Le festival plusQ’île qui promeut le cirque et les arts de la scène commence officiellement jeudi à 17h. La neuvième édition du festival qui se déroule jusqu’à dimanche accueille une vaste palette d’artistes suisses et internationaux. Avec de la danse, du théâtre de la musique et des marionnettes, le programme se veut varié. Pas moins de 13 troupes seront de la partie.





Subventionné dès 2020

Cette année, les organisateurs, tous bénévoles, ont annoncé avoir conclu un contrat de prestation avec la Ville de Bienne. Dès 2020, elle soutiendra la manifestation à hauteur de 30'000 francs sur un budget d’environ 190’000. Jusque-là, seule une garantie de déficit de 20'000 francs était octroyée. Cette subvention va-t-elle limiter la liberté du festival ? Nina Pigné, responsable de la programmation du festival n’est pas de cet avis :