Pas de changement des registres de religions

Le canton de Berne ne catégorisera pas de manière plus précise les religions. Le Grand Conseil a rejeté jeudi un postulat d’Hervé Gullotti intitulé « Pour une statistique transparente et précise des appartenances religieuses des citoyens inscrits au registre des habitants des communes bernoises ». Résultat du vote : 85 non, 48 oui et 4 abstentions.

Le député de Tramelan demandait de distinguer plus précisément les religions en ajoutant les mouvements manquants. Il indiquait à titre d’exemple que le Jura bernois compte une grande variété de sensibilités religieuses évangéliques qui sont toutes assimilées à la même rubrique. La majorité du législatif a toutefois estimé qu’une distinction plus précise n’est pas nécessaire et que l’Etat ne devait pas se mêler davantage à la religion. /mdu