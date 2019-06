Patti Smith fait chavirer Festi'neuch

Il y a des claques qui font du bien. Des milliers de festivaliers en ont reçu une belle devant la Grande Scène. Telle une prêtresse, une druide immortelle, Patti Smith, 72 ans, a offert un concert d’exception. La chanteuse américaine ne s’est pas contentée d’enchaîner ses succès, elle a incarné chaque mot, chaque parole avec une présence rare et une intensité intacte. Le public a communié ; l’émotion pouvait se lire sans peine dans les yeux de beaucoup, quel que soit l’âge. Durant plus d’une heure, l’artiste n’a cessé de monter en puissance, jusqu’à ce Gloria en apothéose. Un hymne à la gloire du rock qui réunit et qui rend libre.