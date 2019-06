Le Siky Park accueille toujours plus d’animaux en détresse

Le Siky Park confirme son statut de foyer pour animaux abandonnés. Le parc animalier de Crémines a accueilli un nombre grandissant d’animaux en détresse au cours des derniers mois, selon un communiqué publié mardi.

En plus des grands félins et d’anciens animaux de cirque, le Siky Park accueille aussi des animaux domestiques ou orphelins. L’équipe du zoo a récemment déménagé 150 carpes koi d’un bassin privé à celui des tigres. 20 oiseaux d’un petit zoo ayant fermé ses portes ont emménagé dans la volière du Siky Park. De plus, un marcassin et deux renards qui ne peuvent pas être relâchés dans la nature grandissent actuellement dans l’espace réservé aux animaux sauvages.

Le zoo collabore avec les gardes-faune et le service vétérinaire bernois pour offrir un nouveau foyer à ces animaux.