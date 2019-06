Le Centre de Sornetan appelle à l’aide financière

Le Centre de Sornetan est confronté à une situation financière critique. Comme annoncé dimanche, les comptes 2018 de l’hôtel et du centre de séminaires bouclent sur un déficit de près de 100'000 francs.

Un groupe de travail a été mis en place pour étudier l’avenir de l’établissement. Il présentera plusieurs propositions notamment sur la forme juridique de l’établissement lors du synode d’automne. En attendant, des mesures urgentes ont déjà été prises.



Prêt financier



Le directeur de l’hôtel et centre de séminaires, Daniel Krähenmann, va faire une demande de prêt jeudi aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Il n’a pas souhaité dévoiler le montant en question. Ces liquidités devront permettre de payer les salaires et les factures. L’an dernier, pour la première fois, l’établissement a été fermé durant l’hiver, pour réduire les charges d’exploitation. Par ailleurs, une dizaine de personnes ont été licenciées après avoir refusé de baisser leur taux de travail. Le Centre de Sornetan emploie envrion 15 personnes actuellement. Il est organisé sous la forme d’une association. L’hôtel enregistre en moyenne 5'000 nuitées par an et affiche des dépenses mensuelles de 100'000 francs. /anl