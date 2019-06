Un certificat en or pour St-Imier. La Municipalité a reçu la distinction la plus élevée remise par Texaid et Swiss Climate pour la collecte écologique de vêtements usagés. En 2018, 35 tonnes de textiles ont été récoltées dans les conteneurs mis à disposition à la déchetterie des Noyes et à la rue Paul-Charmillot. /comm-mdu