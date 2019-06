Un nouveau centre vasculaire voit le jour au sein du Centre Hospitalier Bienne. Cette structure interdisciplinaire doit offrir aux patients « toute la palette des méthodes diagnostiques et des interventions thérapeutiques actuellement disponibles », selon le communiqué diffusé jeudi. Le CHB rappelle que les maladies qui touchent les vaisseaux sanguins peuvent être très complexes. Ce centre a pour but de garantir la meilleure approche, entre angiologie et chirurgie vasculaire./comm-ast