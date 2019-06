Aménagement du territoire à simplifier dans le canton de Berne

Simplifier l’aménagement du territoire : c’est le but du canton de Berne et de l’Association des communes bernoises. Pour y parvenir, un groupe de travail commun sera mis sur pied sous la présidence de la conseillère d’Etat Evi Allemann. Dans un communiqué diffusé vendredi, les deux partenaires indiquent que la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire a rendu les procédures complexes. En travaillant main dans la main, elles espèrent notamment améliorer et accélérer les prises de décisions. Ce groupe de travail sera constitué avant les vacances d’été. /ast