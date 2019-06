Un périple sonore dans une ancienne usine

Sept ans après son dernier grand projet, l’Ecole de musique de Bienne remet le couvert. Après le dépôt des Transports publics en 2012, elle a décidé d’invesitr cette année une ancienne chaufferie à Nidau. Dispo accueillera dès vendredi et jusqu’à dimanche Peer Gynt. Ce voyage sonore se déroule autour de la musique du compositeur norvégien Edvard Grieg pour la pièce d’Henirk Ibsen. Plus de 130 personnes seront sur scène, dont les membres de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Bienne du chœur Shante, les enfants de l’orchestre Camerata Giovane, la formation de musique expérimentale les Fantaisistes, un acrobate aérien et des marionnettistes. Nous avons suivi une répétition menée par le directeur du projet Peer Gynt, Lionel Zürcher :