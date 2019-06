La délégation bernoise ne viendra pas aux 40 ans du Jura

La délégation bernoise ne se déplacera pas aux festivités du 40e anniversaire du Jura ce dimanche à Saignelégier. C'est ce qu'a indiqué le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg à Keystone-ATS. Le gouvernement et la police jurassienne ne peuvent garantir sa sécurité.



"Nous avons été informés dimanche matin. Le gouvernement jurassien et la police nous ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas garantir notre sécurité", a expliqué Pierre Alain Schnegg.



Il n'a pas voulu faire de commentaire sur cette décision prise à la dernière minute. La présence de la délégation bernoise à ces festivités, et plus particulièrement de Pierre Alain Schnegg, avait été critiquée. L'élu francophone et président de la délégation du Conseil-exécutif aux affaires jurassiennes s'est notamment engagé pour le maintien de Moutier dans le canton de Berne.

Il ne devait pas faire de discours dimanche, mais sa simple présence était considérée comme une provocation pour certains Jurassiens et Prévôtois. /ats-cto