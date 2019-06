Casserole oubliée sur le feu dans un appartement à Reconvilier

Une casserole oubliée sur sa plaque a donné lieu à un engagement de pompiers lundi vers 12h30 à Reconvilier. Le corps de la Birse est intervenu pour un dégagement de fumée dans un appartement à la Grand-Rue 16. Après être entrés par une fenêtre à l’aide d’une échelle, les hommes du feu ont constaté et maîtrisé la cause du sinistre. Ils ont ensuite pris des mesures d’aération pour évacuer la fumée. Selon nos informations, l’appartement était vide au moment de l’intervention et il n’y a pas eu de blessé. /ast