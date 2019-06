Il faut s'attendre à des retards et des suppressions de trains entre Sonceboz et Moutier sur la ligne Sonceboz-Sombeval-Moutier en ce lundi matin. Sur la ligne entre Malleray-Bévilard et Moutier, les trains régionaux sont supprimés jusqu'à 05h45. Un défaut d’alimentation électrique en est la cause, indiquent les CFF. La durée de la perturbation entre Sonceboz et Moutier est pour l’heure indéterminée. /anl