La scierie part en fumée à Vendlincourt

Un dispositif de secours hors du commun

La police cantonale a reçu l’alarme à 17h48. Elle a lancé un dispositif de secours qui aura mobilisé plus de 100 personnes. Une quinzaine d’agents de police et des gardes-frontière se sont rendus sur place pour assurer la sécurité du site et la circulation dans le village ajoulot. Environ 80 pompiers de quatre SIS différents (Vendline, Mont-Terri, Basse-Allaine et le Centre de Renfort de Porrentruy) ont lutté contre les flammes, appuyés par une vingtaine de véhicules. Les services ambulanciers étaient aussi présents, notamment pour venir en soutien des pompiers, incommodés par la chaleur, suffocante en ce mardi caniculaire. Fait rarissime, en début de soirée et au vu de l’importance de l’incendie, le train d’extinction des CFF (TES) a été appelé en appui depuis Bienne. Il a apporté une réserve de 40'000 litres d’eau et des bouteilles d'air pour les pompiers. Enfin, plusieurs agriculteurs du village ont également ravitaillé les hommes du feu en amenant de nombreux tonneaux d’eau. Car l’eau manquait : « Au début, nous n’avions pas assez de puissance pour combattre le feu », a expliqué à la presse Daniel La Manna, commandant du Centre de Renfort de Porrentruy. « Nous avons dû demander à la commune d’engager la réserve incendie ». Des équipes de pompiers se relaieront toute la nuit pour surveiller le site.