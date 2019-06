Moins de phytosanitaire dans le canton de Berne

L’utilisation de produits phytosanitaires continue à diminuer dans le canton de Berne. 3412 exploitations participent cette année au Projet bernois de protection des plantes, soit 212 de plus que l’année précédente. Ce projet a pour but d’optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires, voire de la supprimer, et de réduire les risques environnementaux, en particulier pour les eaux. Selon le communiqué diffusé mardi par le canton, des mesures sont appliquées dans sur près de 28'560 hectares. 6,8 millions de francs seront répartis entre les exploitations participantes, afin de dédommager le surcroît de travail et les risques. /ast