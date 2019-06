Le Pod'Ring se prépare à vivre sa 42e édition en vieille ville de Bienne. Ses organisateurs ont levé le voile mercredi sur la programmation de cet événement culturel qui se tiendra du 9 au 13 juillet. Le groupe culte bernois Stiller Has lancera les festivités. Le groupe Frischfisch proposera un atelier pour les enfants et les adolescents tous les après-midi, et un grand concert à la rue Haute le samedi. Retrouvez la programmation complète sur le site du Pod’Ring. /nme