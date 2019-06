La SAP cherche son nouveau nom

La SAP pourrait devenir la Direction de la santé, de l’action sociale et de l’intégration. Cette proposition émane de la Commission des institutions politiques et des relations extérieures du Grand Conseil. Cette dernière estime que la désignation Direction de la santé et de l’intégration, proposée par le Conseil-exécutif, ne tient pas suffisamment compte du caractère social des tâches dévolues au dicastère.

La Direction de la santé publique et de la prévoyance professionnelle sera rebaptisée dans le cadre de la réforme des Directions. Le décret entrera en vigueur début 2020, en même temps que la loi sur l’organisation. /comm-mdu