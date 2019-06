Les soins à domicile redoublent d’attention pendant la canicule

Lorsque sévit la canicule, les services de soins à domicile reçoivent systématiquement un rappel des recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, destiné aux collaborateurs. Pour éviter les coups de chaud, il faut boire beaucoup, rester au frais, fermer les volets, etc. Ces conseils sont aussi transmis, à des fins de sensibilisation, aux proches aidants. Il s’agit également de les inciter à prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées de leur entourage.

Mais dans certains cas, notamment pour des personnes souffrant de troubles cognitifs et qui seraient susceptibles d’oublier de boire, les soins à domicile mettent en place des visites supplémentaires, nous a expliqué Claudine Miserez, responsable du service pour Delémont et environs. Ces prestations représentent une légère surcharge de travail pour le service, sur un laps de temps généralement limité.

Quant à savoir s’il est plus risqué, en période de canicule, d’être maintenu à domicile que de vivre en institution, Claudine Miserez estime que non. Selon elle, le personnel des soins à domicile a suffisamment de recul pour déceler les personnes qui seraient véritablement en danger, et mettre en œuvre davantage de moyens le cas échéant. /lad