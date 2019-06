Valbirse s’équipera de défibrillateurs

Valbirse pourra compter sur quatre défibrillateurs automatiques d’ici la fin de l’été. Le Conseil communal a répondu favorablement à une question écrite du groupe PS « Valbirse étudie la problématique des défibrillateurs » déposée lors du Conseil général du 17 septembre 2018.

Afin de mettre en œuvre ce projet, l’association First Responder du canton de Berne a été contactée par la commune. Cette association forme depuis septembre 2016 des bénévoles de la région qui peuvent intervenir rapidement afin de prodiguer les premiers gestes de secours en cas d’arrêt cardio-respiratoire.





Impliquer les entreprises

Les autorités espèrent qu’à l’avenir, « des entreprises s’intégreront également au projet ». Première à avoir fait le pas, Prélude SA mettra son appareil en libre-service tout prochainement.

À noter que les défibrillateurs seront à disposition de la population 24h/24h et signalés aux bénévoles First Responder via une application smartphone.

Dans le but d’informer la population, des démonstrations auront lieu à l’occasion de la fête du sport le 10 août prochain. Une formation sera également donnée au personnel communal et des écoles. /comm-jrg