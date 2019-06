Exercice 2018 conforme aux prévisions pour ESB

Performance conforme aux attentes pour Energie Service Bienne (ESB). L’entreprise a enregistré un meilleur résultat d’exploitation par rapport à l’année 2017, passant de 131,4 à 133 millions (+1,2%). ESB explique la légère augmentation par les redevances prélevées. En revanche, l’entreprise a terminé l’année avec un bénéfice qui a lui baissé de 3,8 millions de francs comparé à 2017. Le volume total d’électricité livré via le réseau de distribution est resté très stable (+0,3%). Pour garantir et améliorer la sécurité de l’approvisionnement, ESB a réalisé d’importants investissements concernant le renouvellement et le développement d’installations et de réseaux existants. La somme des investissements bruts s’est élevée à 16,846 millions de francs en 2018. Les principaux projets d’investissement comprennent entre autres l’assainissement du réseau d’électricité, de gaz et d’eau dans quelques rues principales de l’agglomération de Bienne, la modernisation continue des compteurs ainsi que l’assainissement des réseaux de distribution en général. /comm-rst