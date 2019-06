Le CJB déplore la situation

Le Conseil du Jura bernois regrette la tournure des événements en lien avec les célébrations des 40 ans du canton du Jura. Il déplore, dans un communiqué publié vendredi matin, que le canton de Berne et donc le Jura bernois n’aient pas pu y être représentés dimanche 23 juin, faute de sécurité pour ses représentants. L’entité appelle à un retour à un climat serein et estime judicieux que les relations intercantonales soit à nouveau abordées dans le cadre d’une conférence tripartite entre la Confédération, le canton de Berne et le canton du Jura. /comm+nme