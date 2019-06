Des écrivains en quête d'inspiration à La Ferrière

Une poignée d’écrivains cherche l’inspiration au cœur de la nature à La Ferrière. Six amateurs de lettres de toute la Suisse romande participent depuis jeudi soir et jusqu’à dimanche à un atelier d’écriture à l’hôtel de la Chaux-d’Abel. Le programme est proposé et financé par la Fondation Studer/Ganz qui vise à promouvoir de futurs auteurs suisses. L’atelier, qui se déroule en deux temps avec un second week-end fin août, est animé par les écrivains vaudois Antoine Jaccoud et Eugène.





Natacha Mengoli est allée à la rencontre des participants. Eugène venait justement de leur donner la consigne pour leur prochain texte…





Reportage à (ré)écouter ci-dessous: