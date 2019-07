Incendie au Bison Ranch aux Prés-d’Orvin

Un incendie s’est déclaré tôt mardi matin dans une grange des Prés-d’Orvin. Selon nos informations, il s’agit d’un bâtiment faisant partie du Bison Ranch. Il a été entièrement détruit par le feu mais il n’y a pas eu de blessé, et le bétail se trouvait à l’extérieur. Selon le communiqué de la police cantonale bernoise, les forces de l’ordre ont été averties vers 3h50. Les pompiers du Plateau de Diesse, d’Orvin-Plagne-Romont-Vauffelin et de Bienne immédiatement dépêchés sur les lieux ont pu prendre le contrôle des flammes avant de parvenir à éteindre l’incendie. Une ambulance a aussi été appelée à titre préventif. Une surveillance a été mise en place et une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances du sinistre et le montant des dégâts.







« Pas catastrophique », selon le propriétaire

Contacté mardi après-midi, le propriétaire du Bison Ranch indique avoir été réveillé en pleine nuit : « heureusement, tout le bétail était dehors ». Christian Lecompte précise que cela représente une quarantaine de chevaux en estivage et une cinquantaine de bisons. Cet incendie provoquera quelques soucis logistiques. La grange en question devait accueillir le foin qui vient d’être fauché. Elle comportait aussi une aire de stabulation libre pour les chevaux, installation qui venait d’être remise aux normes. Quoi qu’il en soit, Christian Lecomte indique que ce sinistre « n’est pas catastrophique » pour le Bison Ranch, puisque les espaces habitables et les activités proposées au public n’ont pas été touchés. /ast