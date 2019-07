Plus de 60'000 francs récoltés

La solidarité fait recette aux Genevez. La fête caritative dite de la fin du film « Jill » a permis de récolter 60'150 francs les 1er et 2 juin. Le comité Rayon de soleil va distribuer ce montant dans la région. Les bénéficiaires sont Ela Suisse (Tavannes), Fondations Les Castors (Porrentruy), Les Petites Familles (Les Reussilles et Grandval), le Centre Rencontre et Fragile Jura (Courfaivre) et le CPCJB (Tavannes). /comm-mwi