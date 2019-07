Prés-d’Orvin : téléski sous pression

Le téléski des Prés d’Orvin est sous pression. Si le temps de la neige et des descentes semble encore bien loin, les responsables de l’installation n’ont plus que quelques mois pour mener à bien des travaux d’entretiens prévus sur quatorze semaines. Ils sont particulièrement importants cette année, puisqu’un câble doit être remis aux normes. Cela implique notamment de reculer la roue de retour du sommet de la station de 22 mètres. Problème : Pro Natura a fait opposition au dernier jour du dépôt du dépôt permis de construire. Une situation que regrette le maire d’Orvin et président du téléski, Marc-André Léchot :