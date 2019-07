Du changement pour les marchés à St-Imier

Le Conseil municipal de St-Imier a décidé de revoir l’organisation spatiale des marchés hebdomadaires. L’offre de produits s’étant étoffée, les étals des maraîchers se retrouvent un peu à l’étroit. C’est pourquoi les marchés se tiendront désormais sur l’intégralité de la moitié sud de la place du Marché, le mardi et le vendredi. Cette réorganisation entre en vigueur immédiatement. Elle permettra par ailleurs d’aménager le nord de la place de manière plus conviviale avec des bancs, des parasols et des bacs à fleurs.





Le marché du mardi déménage

Dans un deuxième temps, le marché du mardi, plus petit, sera déplacé. Dès le 20 août, les étals s’installeront sur la place du 16 Mars. Cette mesure permettra d’équilibrer les centres de gravité de la localité. /comm-mdu