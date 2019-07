St-Imier et Tramelan ont échangé sur les grands dossiers du moment

Les autorités de St-Imier et Tramelan se sont rencontrés le 25 juin afin d’échanger sur les grands dossiers du moment. Un premier bilan de l’ouverture anticipée de la patinoire de Tramelan en 2018 a été esquissé. L’accord avait permis aux hockeyeurs du HC St-Imier de s’entraîner pendant la transformation de la patinoire imérienne. Retour d’ascenseur, cette année c’est la patinoire de St-Imier qui ouvrira plus vite. Les deux communes ont convenu de tirer un bilan définitif de cette collaboration après les deux ans de test.

Autre sujet abordé lors de la rencontre des deux exécutifs, l’avenir de l’Hôpital du Jura bernois. Tramelan « s’est montré solidaire » selon un communiqué commun publié mercredi. « Les deux communes pensent qu’il faut maintenir une plateforme stratégique et opérationnelle et formulent le souhait que de nouvelles impulsions sous la forme de projets innovants et fédérateurs permettront de renforcer ces deux entités ».

À noter que ce type de rencontre entre les deux communes est une « tradition » depuis quatre ans. La prochaine se déroulera en 2020 du côté sud du Mont-Crosin. /comm-jrg