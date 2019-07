Le Conseil municipal de Courtelary voit un de ses membres démissionner. Bertrand Barras en charge des écoles, des bâtiments scolaires, des installations sportives, du sport et des affaires culturelles a décidé de se retirer avec effet immédiat après deux ans et demi en poste. Il a invoqué « des questions de temps à disposition ». Du temps qu’il a « décidé de consacrer à sa famille et son travail », selon un communiqué de la municipalité de Courtelary publié jeudi. /comm-jrg