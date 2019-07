La gestion des eaux par-delà la frontière

La Conférence Transjurassienne consacre l’année 2019 aux enjeux environnementaux, plus particulièrement aux questions liées à l’eau. Réunis à Fleurier, 80 représentants d’associations et de collectivités suisses et françaises ont participé jeudi à une journée de réflexion sur la gestion de l’eau face au changement climatique.

La première partie de la journée a permis de faire l’état des lieux de la gouvernance de l’eau et des spécificités du territoire de l’Arc jurassien au niveau des sols et des cours d’eau.

L’après-midi, les participants se sont interrogés sur les coopérations transfrontalières possibles pour l’avenir. Trois axes sont ressortis des discussions :

le partage des connaissances et la mise en place d’une gouvernance transfrontalière de l’eau.

la restauration des milieux naturels et cours d’eau transfrontaliers pour améliorer la quantité et la qualité des eaux.

la sensibilisation au changement climatique par une meilleure conciliation des usages entre agriculture, urbanisme, tourisme, industrie, etc.





La prochaine matinée de la Conférence Transjurassienne se penchera plus particulièrement sur l’enjeu de la conciliation des usages dans l’Arc jurassien. /comm-mwi